В Омской области работник фермы соблазнил 15-летнюю девочку
Доктора из Любинской (Омская область) женской консультации после осмотра 16-летней девочки решили обратиться в полицию. Оказалось, что у нее уже была половая связь. Причем произошло это еще год назад, когда 15-летнюю сельчанку соблазнил 22-летний работник фермы.
Узнав об этом после осмотра девушки, врачи обратились в правоохранительные органы, чтобы те предприняли меры. Теперь парню, который занимается на ферме уходом за крупным рогатым скотом, грозит заключение в тюрьму сроком до четырех лет.
Такой срок предполагает наказание за сексуальный контакт с лицом, которому не успело исполниться 16-ти лет. На сегодняшний момент сотрудниками Следственного комитета продолжается проверка по данному инциденту.
Узнав об этом после осмотра девушки, врачи обратились в правоохранительные органы, чтобы те предприняли меры. Теперь парню, который занимается на ферме уходом за крупным рогатым скотом, грозит заключение в тюрьму сроком до четырех лет.
Такой срок предполагает наказание за сексуальный контакт с лицом, которому не успело исполниться 16-ти лет. На сегодняшний момент сотрудниками Следственного комитета продолжается проверка по данному инциденту.
Автор: Дрокина Татьяна