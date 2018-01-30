В Нижегородской области средняя зарплата выросла на 7,3%
За год, с января по ноябрь, в Нижегородской области зафиксирован рост заработной платы. Средний показатель увеличился на 7,3% и достиг 29 400 рублей. Статистические данные, собранные во время изучения рынка, предоставили эксперты Нижегородстата.
Аналитики отметили, что в ноябре компании региона выплатили своим сотрудникам более 34,6 млрд рублей. Задолженность за указанный период составила 12 млн рублей. В основном она числится за тремя организациями, находящимися в сложном финансовом положении. За год работодателям удалось сократить долги по окладам на 9%.
Ранее сообщалось о росте зарплат в Башкортостане.
Аналитики отметили, что в ноябре компании региона выплатили своим сотрудникам более 34,6 млрд рублей. Задолженность за указанный период составила 12 млн рублей. В основном она числится за тремя организациями, находящимися в сложном финансовом положении. За год работодателям удалось сократить долги по окладам на 9%.
Ранее сообщалось о росте зарплат в Башкортостане.
Автор: Джанабилова Татьяна П