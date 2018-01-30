Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.54 USD 56.29
Курс валют на 31.01.2018
exclusive / Криминал

В Воронеже охранники ТЦ избили 18-летнего парня
В Воронеже охранники одного из местных ТЦ избили молодого человека. По данным СМИ, 18-летнего юношу выволокли с идущего эскалатора, бросили на пол и скрутили руку за его спиной.


В Воронеже охранники ТЦ избили 18-летнего парня


После неправомерного акта наказания, двое охранников потащили ошеломленного молодого человека за собой в служебную комнату. По заявлениям сестры потерпевшего, таким образом секьюрити решили наказать её брата за "недостойное поведение по отношению старших по статусу".

Она подчеркнула, что стычка между потерпевшим и охранниками произошла еще на парковочной площадке. Молодой человек стоял и курил сигарету, после чего к нему подошли секьюрити и попросили потушить её. Также один из них посмеялся над формой ушей молодого человека, назвав его "лопоухим". В ответ на это заявление парень ответил, что "лучше быть таким ушастым, чем пухлым", что разозлило их.

Так, из служебной комнаты парень вышел, еле двигая ногами. По словам сестры потерпевшего, секьюрити нанесли ему множество ударов резиновыми дубинками. После медицинского обследования врачи зафиксировали у него массу гематом и ушибов.

Автор: Артемова Светлана
Вчера, 12:59
Читайте также
Штабы Навального массово объявляют о закрытии
Топилин: Россиян с доходом ниже прожиточного
В Бразилии девушка выставила на аукцион
Сбербанк начнет торговать криптовалютой через
В Екатеринбурге стартовала работа сервиса по
Вице-премьер Украины призвал принять новый закон
Николай Валуев призывает не доверять откровениям
Опрос: Большинство россиян больше не ощущает
Ульяновск наладит связь с космосом и пообщается с
Соцсети: В Воронеже девушка проелозила на пятой
Путин: ЦБ продолжит снижать ставку при
В Египте встретились самый высокий в мире мужчина
Добавление комментария
Последние новости
31.01, 01:30 Renault-Nissan-Mitsubishi стал крупнейшим
31.01, 01:01 Наталья Подольская опубликовала видеоролик с
31.01, 00:30 Мария Кожевникова приятно удивила поклонников
30.01, 23:58 Вера Глаголева могла бы 31 января праздновать 62-летие
30.01, 23:42 Уральские ученые создали приложение для выявления рака
30.01, 23:18 Ученые: Людей научили слышать под водой с помощью латекса
30.01, 23:00 Ольгу Орлову считают "никакой" ведущей проекта "Дом-2"
30.01, 22:50 Штабы Навального массово объявляют о закрытии после
30.01, 22:40 Российский рынок авто люкс-класса вырос за прошлый год
30.01, 22:21 Удалив живот, увеличив грудь: Роза Сябитова собралась
30.01, 22:04 Экс-инженеры Google разрабатывают фургон-беспилотник
30.01, 22:00 Беременная Галина Юдашкина анонсировала выход журнала со
30.01, 21:48 В России могут ввести платную регистрацию смартфонов
30.01, 21:38 Гаянэ Багдасарян показала голые ягодицы во время готовки
30.01, 21:17 NASA разработает ультра-стабильный телескоп для поиска
30.01, 21:09 В марте Assassin's Creed получит обновленный игровой
30.01, 21:02 Топилин: Россиян с доходом ниже прожиточного минимума
30.01, 21:01 Учёные: Женщины выигрывают в шахматы чаще мужчин
30.01, 20:56 В Бразилии девушка выставила на аукцион девственность за
30.01, 20:46 Ольга Бузова посмеялась и раскритиковала свадьбу