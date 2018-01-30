В Воронеже охранники ТЦ избили 18-летнего парня
В Воронеже охранники одного из местных ТЦ избили молодого человека. По данным СМИ, 18-летнего юношу выволокли с идущего эскалатора, бросили на пол и скрутили руку за его спиной.
После неправомерного акта наказания, двое охранников потащили ошеломленного молодого человека за собой в служебную комнату. По заявлениям сестры потерпевшего, таким образом секьюрити решили наказать её брата за "недостойное поведение по отношению старших по статусу".
Она подчеркнула, что стычка между потерпевшим и охранниками произошла еще на парковочной площадке. Молодой человек стоял и курил сигарету, после чего к нему подошли секьюрити и попросили потушить её. Также один из них посмеялся над формой ушей молодого человека, назвав его "лопоухим". В ответ на это заявление парень ответил, что "лучше быть таким ушастым, чем пухлым", что разозлило их.
Так, из служебной комнаты парень вышел, еле двигая ногами. По словам сестры потерпевшего, секьюрити нанесли ему множество ударов резиновыми дубинками. После медицинского обследования врачи зафиксировали у него массу гематом и ушибов.
После неправомерного акта наказания, двое охранников потащили ошеломленного молодого человека за собой в служебную комнату. По заявлениям сестры потерпевшего, таким образом секьюрити решили наказать её брата за "недостойное поведение по отношению старших по статусу".
Она подчеркнула, что стычка между потерпевшим и охранниками произошла еще на парковочной площадке. Молодой человек стоял и курил сигарету, после чего к нему подошли секьюрити и попросили потушить её. Также один из них посмеялся над формой ушей молодого человека, назвав его "лопоухим". В ответ на это заявление парень ответил, что "лучше быть таким ушастым, чем пухлым", что разозлило их.
Так, из служебной комнаты парень вышел, еле двигая ногами. По словам сестры потерпевшего, секьюрити нанесли ему множество ударов резиновыми дубинками. После медицинского обследования врачи зафиксировали у него массу гематом и ушибов.
Автор: Артемова Светлана