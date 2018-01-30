В Санкт-Петербурге две школьницы изнасиловали восьмиклассницу
18 января в Санкт-Петербурге две школьницы, припугнув, изнасиловали восьмиклассницу. Заявление об инциденте в полицию принесла 34-летняя мать пострадавшей.
Как сообщают СМИ, около 11:00 две ученицы, находясь на территории учебного заведения, совершили в отношении девочки действия сексуального характера. Полицейские начали отработку заявления. Подозреваемых с родителями пригласят в отделение МВД для дачи показаний. Допрос, как положено по закону, пройдет в присутствии социального педагога.
Ранее в Северной столице пьяную девушку изнасиловали недалеко от церкви.
Как сообщают СМИ, около 11:00 две ученицы, находясь на территории учебного заведения, совершили в отношении девочки действия сексуального характера. Полицейские начали отработку заявления. Подозреваемых с родителями пригласят в отделение МВД для дачи показаний. Допрос, как положено по закону, пройдет в присутствии социального педагога.
Ранее в Северной столице пьяную девушку изнасиловали недалеко от церкви.
Автор: Джанабилова Татьяна П