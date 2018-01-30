Анджелина Джоли и Брэд Питт будут совместно опекать детей
Анджелина Джоли и Брэд Питт смогли разрешить спор и будут совместно опекать своих детей. Джоли считала, что Питт может представлять опасность для детей.
Долгое время семья актеров не могла решить разногласия по опекунству детей, а в следствии этого начать бракоразводный процесс. Стало известно, что спор улажен и суд пройдет в феврале. Джоли хотела оградить шестерых детей от влияния отца, которого считает опасным.
Недавно экспертное заключение признало Питта психически здоровым, кроме того, он регулярно общается с психоаналитиком. Эти обстоятельства позволят ему получить часть опеки и видеться с детьми.
Долгое время семья актеров не могла решить разногласия по опекунству детей, а в следствии этого начать бракоразводный процесс. Стало известно, что спор улажен и суд пройдет в феврале. Джоли хотела оградить шестерых детей от влияния отца, которого считает опасным.
Недавно экспертное заключение признало Питта психически здоровым, кроме того, он регулярно общается с психоаналитиком. Эти обстоятельства позволят ему получить часть опеки и видеться с детьми.
Автор: Северов Андрей