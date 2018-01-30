На перевале в Новороссийске в массовой аварии погиб мужчина
В Новороссийске на перевале в лобовом столкновении на погиб водитель легкового автомобиля. Авария произошла в 7 вечера 29 числа на отрезке дороги направления Краснодар – Новороссийск около «Волчьих ворот».
Как говорят очевидцы, было лобовое столкновение 2-х легковых автомобилей на скользкой после дождя дороге. Водитель одной «легковушки» оказался зажатым, его удалось вытащить из транспорта, но по пути в больницу он скончался. В связи с аварией на трассе образовалась часовая пробка.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Как говорят очевидцы, было лобовое столкновение 2-х легковых автомобилей на скользкой после дождя дороге. Водитель одной «легковушки» оказался зажатым, его удалось вытащить из транспорта, но по пути в больницу он скончался. В связи с аварией на трассе образовалась часовая пробка.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Автор: Дмитреняк Татьяна