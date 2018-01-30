Гаянэ Багдасарян показала голые ягодицы во время готовки на кухне
Гаянэ Багдасарян, привыкшая радовать фанатов своими сексуальными частями тела, показала голые ягодицы во время готовки на кухне. Соответствующие пост модель разместила в Instagram-ленте.
На фото Багдасарян предстала в образе соблазнительной домохозяйки в коротком прозрачном топе, красных чулках в крупную сеточку и клетчатую юбку, больше напоминающую пояс. Во время фотосессии модель увлеченно готовила.
Откровенный кадр подписчиков Багдасарян не удивил и не оттолкнул, наоборот, они любят ее за умение красиво преподнести свое тело. За сутки пост собрал больше 41 тыс. лайков. В комментариях народ писал, что с такими ягодицами модели необязательно уметь готовить.
Ранее Багдасарян показала шикарную грудь.
На фото Багдасарян предстала в образе соблазнительной домохозяйки в коротком прозрачном топе, красных чулках в крупную сеточку и клетчатую юбку, больше напоминающую пояс. Во время фотосессии модель увлеченно готовила.
Откровенный кадр подписчиков Багдасарян не удивил и не оттолкнул, наоборот, они любят ее за умение красиво преподнести свое тело. За сутки пост собрал больше 41 тыс. лайков. В комментариях народ писал, что с такими ягодицами модели необязательно уметь готовить.
Ранее Багдасарян показала шикарную грудь.
Автор: Джанабилова Татьяна П