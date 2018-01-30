Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.54 USD 56.29
Курс валют на 31.01.2018
exclusive / Шоу-бизнес / dzen

Гаянэ Багдасарян показала голые ягодицы во время готовки на кухне
Гаянэ Багдасарян, привыкшая радовать фанатов своими сексуальными частями тела, показала голые ягодицы во время готовки на кухне. Соответствующие пост модель разместила в Instagram-ленте.

Гаянэ Багдасарян показала голые ягодицы во время готовки на кухне


На фото Багдасарян предстала в образе соблазнительной домохозяйки в коротком прозрачном топе, красных чулках в крупную сеточку и клетчатую юбку, больше напоминающую пояс. Во время фотосессии модель увлеченно готовила.

Откровенный кадр подписчиков Багдасарян не удивил и не оттолкнул, наоборот, они любят ее за умение красиво преподнести свое тело. За сутки пост собрал больше 41 тыс. лайков. В комментариях народ писал, что с такими ягодицами модели необязательно уметь готовить.

Ранее Багдасарян показала шикарную грудь.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Вчера, 21:38
Читайте также
Штабы Навального массово объявляют о закрытии
Топилин: Россиян с доходом ниже прожиточного
В Бразилии девушка выставила на аукцион
Сбербанк начнет торговать криптовалютой через
В Екатеринбурге стартовала работа сервиса по
Вице-премьер Украины призвал принять новый закон
Николай Валуев призывает не доверять откровениям
Опрос: Большинство россиян больше не ощущает
Ульяновск наладит связь с космосом и пообщается с
Соцсети: В Воронеже девушка проелозила на пятой
Путин: ЦБ продолжит снижать ставку при
В Египте встретились самый высокий в мире мужчина
Добавление комментария
Последние новости
31.01, 01:30 Renault-Nissan-Mitsubishi стал крупнейшим
31.01, 01:01 Наталья Подольская опубликовала видеоролик с
31.01, 00:30 Мария Кожевникова приятно удивила поклонников
30.01, 23:58 Вера Глаголева могла бы 31 января праздновать 62-летие
30.01, 23:42 Уральские ученые создали приложение для выявления рака
30.01, 23:18 Ученые: Людей научили слышать под водой с помощью латекса
30.01, 23:00 Ольгу Орлову считают "никакой" ведущей проекта "Дом-2"
30.01, 22:50 Штабы Навального массово объявляют о закрытии после
30.01, 22:40 Российский рынок авто люкс-класса вырос за прошлый год
30.01, 22:21 Удалив живот, увеличив грудь: Роза Сябитова собралась
30.01, 22:04 Экс-инженеры Google разрабатывают фургон-беспилотник
30.01, 22:00 Беременная Галина Юдашкина анонсировала выход журнала со
30.01, 21:48 В России могут ввести платную регистрацию смартфонов
30.01, 21:38 Гаянэ Багдасарян показала голые ягодицы во время готовки
30.01, 21:17 NASA разработает ультра-стабильный телескоп для поиска
30.01, 21:09 В марте Assassin's Creed получит обновленный игровой
30.01, 21:02 Топилин: Россиян с доходом ниже прожиточного минимума
30.01, 21:01 Учёные: Женщины выигрывают в шахматы чаще мужчин
30.01, 20:56 В Бразилии девушка выставила на аукцион девственность за
30.01, 20:46 Ольга Бузова посмеялась и раскритиковала свадьбу