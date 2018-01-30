В ночной аварии в Казани пять человек пострадали и один погиб
В Казани пьяный водитель, «убегая» от сотрудников ГИБДД, стал инициатором смертельной аварии. ДТП произошло минувшей ночью на улице Ямашева напротив ТЦ «Парк хауса». Отмечается, что погиб один человек, пятеро пострадали.
Отмечается, что водитель, пытаясь скрыться от преследования, на большой скорости врезался в автомобиль ВАЗ-2107. Как рассказали очевидцы в социальных сетях, шесть нарядов Госавтоинспекции преследовали пьяного водителя, находящегося за рулем иномарки. В момент ДТП в ВАЗе пребывали четыре человека. По предварительной информации, водитель отечественного транспортного средства погиб. Медики приняли решение о госпитализации пассажиров легковушки.
Сотрудники полиции задержали виновника ДТП. По факту случившегося проводится расследование.
Отмечается, что водитель, пытаясь скрыться от преследования, на большой скорости врезался в автомобиль ВАЗ-2107. Как рассказали очевидцы в социальных сетях, шесть нарядов Госавтоинспекции преследовали пьяного водителя, находящегося за рулем иномарки. В момент ДТП в ВАЗе пребывали четыре человека. По предварительной информации, водитель отечественного транспортного средства погиб. Медики приняли решение о госпитализации пассажиров легковушки.
Сотрудники полиции задержали виновника ДТП. По факту случившегося проводится расследование.
Автор: Валерия Орлова