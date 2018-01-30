В Красноярске на правом берегу из-за аварии отключили холодную воду
В Красноярске произошла авария из-за поврежденного водопровода. Из-за нее на правом берегу была отключена холодная вода.
Из водопровода хлынула вода, которая затопила проезжую часть проспекта «Красноярский рабочий». коммунальная авария была зафиксирована между остановками «Црк» и «Заотон». На проезжей части с правой стороны образовалась лужа огромных размеров.
По словам диспетчеров, специалисты выехали на место инцидента, и занимаются поиском прорыва. Планируется, что все неполадки будут устранены к трем часам дня.
Автомобилистам рекомендуется объезжать участок, где производятся ремонтные работы, по другим улицам.
Из водопровода хлынула вода, которая затопила проезжую часть проспекта «Красноярский рабочий». коммунальная авария была зафиксирована между остановками «Црк» и «Заотон». На проезжей части с правой стороны образовалась лужа огромных размеров.
По словам диспетчеров, специалисты выехали на место инцидента, и занимаются поиском прорыва. Планируется, что все неполадки будут устранены к трем часам дня.
Автомобилистам рекомендуется объезжать участок, где производятся ремонтные работы, по другим улицам.
Автор: Валерия Орлова