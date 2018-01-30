Беременная Галина Юдашкина анонсировала выход журнала со своим фото на обложке
Галина Юдашкина в микроблоге Instagram анонсировала скорый выход журнала «Беременность и роды», обложку издания украсила она сама. В нём содержится интервью дочери знаменитого кутюрье, где она рассказала о воспитании первого ребёнка, о протекании второй беременности и об уходе за собой в этот непростой для любой женщины период.
В середине октября портал «Актуальные новости» сообщил об ожидании Галиной Юдашкиной и её супругом Петром Максаковым второго ребенка. На тот момент дизайнер находилась на 4-м месяце беременности, так что малыш должен появиться на свет грядущей весной. Наследница Валентина Юдашкина продолжает заведовать огромным семейным бизнесом, работая в качестве арт-директора дома моды отца. По словам селебрити, ожидание второго ребенка проходит сложнее, чем первого, о чём она рассказала подписчикам в соцсетях.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о трогательном поздравлении Галины Юдашкиной своего мужа с 28-летием.
В середине октября портал «Актуальные новости» сообщил об ожидании Галиной Юдашкиной и её супругом Петром Максаковым второго ребенка. На тот момент дизайнер находилась на 4-м месяце беременности, так что малыш должен появиться на свет грядущей весной. Наследница Валентина Юдашкина продолжает заведовать огромным семейным бизнесом, работая в качестве арт-директора дома моды отца. По словам селебрити, ожидание второго ребенка проходит сложнее, чем первого, о чём она рассказала подписчикам в соцсетях.
«Эта беременность начиналась тяжелее первой. Три месяца токсикоза, как по классике, уже позади, затем был II триместр отличного энергетического заряда для работы и творческих проектов. Уже совсем немного осталось, и мы будем приветствовать нового члена нашей семьи», – сообщила Галина Юдашкина. Дочь модельера отметила, подробности её образа жизни в этот период поклонники смогут прочитать в анонсированном ею в Instagram журнале.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о трогательном поздравлении Галины Юдашкиной своего мужа с 28-летием.
Автор: Воробьева Алина