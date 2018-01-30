В Санкт-Петербурге ремонтные работы и ДТП стали причиной пробок
Во вторник, 30 января, в Санкт-Петербурге было зафиксировано много утренних пробок в 7-8 баллов. Их вызвали множественные ДТП, а также ремонтные работы.
Сообщается, что по проспектам Шлиссельбургскому и Обуховской Обороны можно было ехать со скоростью до 3 км/ч. В Рыбацком проходил ремонт люка, из-за чего были перекрыты две полосы из трех.
На Маршала Блюхера случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие. Вследствие этого образовалась большая пробка на трех полосах дорожного полотна.
Кроме того, произошла еще одна ставшая причиной затора авария. Это случилось на перекрестке ул. Будапештской и просп. Славы. Авто стояли на двух левых рядах в сторону просп. Космонавтов.
Сообщается, что по проспектам Шлиссельбургскому и Обуховской Обороны можно было ехать со скоростью до 3 км/ч. В Рыбацком проходил ремонт люка, из-за чего были перекрыты две полосы из трех.
На Маршала Блюхера случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие. Вследствие этого образовалась большая пробка на трех полосах дорожного полотна.
Кроме того, произошла еще одна ставшая причиной затора авария. Это случилось на перекрестке ул. Будапештской и просп. Славы. Авто стояли на двух левых рядах в сторону просп. Космонавтов.
Автор: Дрокина Татьяна