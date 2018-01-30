Труп полуголого мужчины обнаружили у церкви в Петрозаводске
Труп полураздетого мужчины обнаружили у церкви в Петрозаводске. Эксперты заявили, что мужчина погиб вследствие конфликта на криминальной почве.
Сегодня вечером, 29 января, недалеко от Крестовоздвиженского храма, располагающегося на улице правды был обнаружен труп мужчины. На его теле не было обнаружено некоторых элементов его гардероба.
По данным Следственного комитета Карелии, оперативники вместе со следственными экспертами продолжают устанавливать детали происшествия. Но даже поверхностный осмотр трупа позволил моментально установить, что мужчина скончался от избиений.
На данный момент проверка все еще проводится. Детали об инциденте будут даны по окончанию следствия.
Сегодня вечером, 29 января, недалеко от Крестовоздвиженского храма, располагающегося на улице правды был обнаружен труп мужчины. На его теле не было обнаружено некоторых элементов его гардероба.
По данным Следственного комитета Карелии, оперативники вместе со следственными экспертами продолжают устанавливать детали происшествия. Но даже поверхностный осмотр трупа позволил моментально установить, что мужчина скончался от избиений.
На данный момент проверка все еще проводится. Детали об инциденте будут даны по окончанию следствия.
Автор: Артемова Светлана