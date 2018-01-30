Во Франции проститутка повторно обвинила министра в изнасиловании
Во Франции 35-летнего министра госсчетов Жеральда Дарманена 45-летняя проститутка повторно обвинила в изнасиловании, якобы совершенном в 2009 году. Сведения предоставлены изданием Le Monde.
Сообщается, впервые расследование по делу об изнасиловании началось весной прошлого года. Министр вину отрицал и подал на женщину в суд, обвинив в клевете. За неимением доказательств дело закрыли. В январе жрица любви вновь написала заявление, и прокуратура возобновила дело. Женщина утверждает, что подозреваемый хотел оштрафовать ее за аморальное занятие и предложил вместо наказания вступить с ним в половую связь.
Общественность и коллеги требуют, чтобы Дарманен подал в отставку, но политик настаивает на своей правоте и не собирается идти у злопыхателей на поводу.
Ранее модель обвинила в изнасиловании Дэвида Блейна.
Сообщается, впервые расследование по делу об изнасиловании началось весной прошлого года. Министр вину отрицал и подал на женщину в суд, обвинив в клевете. За неимением доказательств дело закрыли. В январе жрица любви вновь написала заявление, и прокуратура возобновила дело. Женщина утверждает, что подозреваемый хотел оштрафовать ее за аморальное занятие и предложил вместо наказания вступить с ним в половую связь.
Общественность и коллеги требуют, чтобы Дарманен подал в отставку, но политик настаивает на своей правоте и не собирается идти у злопыхателей на поводу.
Ранее модель обвинила в изнасиловании Дэвида Блейна.
Автор: Джанабилова Татьяна П