В Бердске женщину задавил товарный поезд
В Бердске женщина 1965 года рождения недалеко от вокзала попала под поезд. От полученных травм она скончалась на месте.
О происшествии сообщило местное издание «Курьер. Среда. Бердск». 30 января в 11:15 женщина попала под грузовой поезд, когда хотела успеть на электричку. Свидетели сообщили изданию, что женщина, скорее всего, просто не заметила приближающийся на большой скорости состав.
Сотрудники транспортной полиции проводят следственные действия.
О происшествии сообщило местное издание «Курьер. Среда. Бердск». 30 января в 11:15 женщина попала под грузовой поезд, когда хотела успеть на электричку. Свидетели сообщили изданию, что женщина, скорее всего, просто не заметила приближающийся на большой скорости состав.
Сотрудники транспортной полиции проводят следственные действия.
Автор: Северов Андрей