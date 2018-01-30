В Апатитах восьмиклассница найдена мертвой
Вечером 29 января в соцсетях было опубликовано сообщение о смерти школьницы из Апатитов. Следственный комитет Мурманской области подтвердил для корреспондента ИА «Северпост», что четырнадцатилетняя умершая, обучающаяся в школе, найдена мертвой.
Сейчас ведутся следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств происшествия. Тело направлено на судмедэкспертизу, на данный момент рассматриваются разные версии смерти ребенка. Подробности произошедшего не разглашаются.
Сейчас ведутся следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств происшествия. Тело направлено на судмедэкспертизу, на данный момент рассматриваются разные версии смерти ребенка. Подробности произошедшего не разглашаются.
Автор: Дмитреняк Татьяна