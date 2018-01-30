Экс-губернаторы Красноярского края могут попасть под санкции США
Бывший губернаторы Красноярского края Лев Кузнецов и Александр Хлопонин находятся под угрозой санкций. Пои информации «Ведомостей», политические деятели попали в так называемый «Кремлевский доклад», подготовленный американским Минфином.
В документе содержится список российских предпринимателей и чиновников, которых в Штатах считают близкими к руководству РФ. Доклад был подготовлен в рамках законопроекта, получившего название «О противостоянии противникам Америки посредством санкций». Свою подпись под документом глава США Дональд Трамп поставил в августе прошлого года. Отмечается, что во главе списка находится премьер РФ Дмитрий Медведев.
По имеющимся данным, попадание в «Кремлёвский доклад» не является автоматическим включением в перечень лиц, пребывающих под санкциями. Однако у его участников повышается шанс оказаться под ограничениями.
В ближайшее время доклад рассмотрят представители профильных комитетов.
В документе содержится список российских предпринимателей и чиновников, которых в Штатах считают близкими к руководству РФ. Доклад был подготовлен в рамках законопроекта, получившего название «О противостоянии противникам Америки посредством санкций». Свою подпись под документом глава США Дональд Трамп поставил в августе прошлого года. Отмечается, что во главе списка находится премьер РФ Дмитрий Медведев.
По имеющимся данным, попадание в «Кремлёвский доклад» не является автоматическим включением в перечень лиц, пребывающих под санкциями. Однако у его участников повышается шанс оказаться под ограничениями.
В ближайшее время доклад рассмотрят представители профильных комитетов.
Автор: Валерия Орлова