В Усть-Илимске женщине выплатят 100 тысяч рублей за ампутацию ноги
Жительница Усть-Илимска обратилась в местный суд с иском, в котором просила компенсацию морального ущерба. Причиной стала некачественная медицинская услуга, повлекшая за собой ампутацию ноги.
Местный суд удовлетворил иск, и теперь поликлиника №2 должна будет выплатить женщине сто тысяч рублей. На официальном портале ведомства появились данные о том, что в прошлом январе местная жительница обратилась в поликлинику, жалуясь на боль и отек стопы правой ноги, после этого ей дали направление на госпитализацию в хирургию, где отказали по причине отсутствия свободных мест.
Женщина вернулась в поликлинику, и там врач отправил ее к терапевту и травматологу. Так как к докторам была очередь, пострадавшая попала к ним только через десять дней. Однако ее вернули к хирургу, чтобы тот решил вопрос с госпитализацией.
Когда женщина в третий раз обратилась к хирургу, ее все-таки госпитализировали в отделение. После семи дней консервативного лечения пациентке пришлось провести ампутацию ноги до верхней части бедра.
Ни поликлиника, ни больница не признали вины, но в процессе проверки было установлено ненадлежащее оказание врачебной помощи. Решение суда на данный момент уже вступило в силу.
Местный суд удовлетворил иск, и теперь поликлиника №2 должна будет выплатить женщине сто тысяч рублей. На официальном портале ведомства появились данные о том, что в прошлом январе местная жительница обратилась в поликлинику, жалуясь на боль и отек стопы правой ноги, после этого ей дали направление на госпитализацию в хирургию, где отказали по причине отсутствия свободных мест.
Женщина вернулась в поликлинику, и там врач отправил ее к терапевту и травматологу. Так как к докторам была очередь, пострадавшая попала к ним только через десять дней. Однако ее вернули к хирургу, чтобы тот решил вопрос с госпитализацией.
Когда женщина в третий раз обратилась к хирургу, ее все-таки госпитализировали в отделение. После семи дней консервативного лечения пациентке пришлось провести ампутацию ноги до верхней части бедра.
Ни поликлиника, ни больница не признали вины, но в процессе проверки было установлено ненадлежащее оказание врачебной помощи. Решение суда на данный момент уже вступило в силу.
Автор: Дрокина Татьяна