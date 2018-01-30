В Иркутской области задержаны грабители криптовалютной «фермы»
В Иркутской области сотрудникам полиции удалось выйти на след двух подозреваемых в ограблении криптовалютной «фермы» и провести задержание. О ходе расследования рассказала представитель ГУ МВД Ирина Волк.
Сообщается, мужчины, надев лыжные маски, напали на сторожа майнинговой организации, обездвижили его при помощи скотча и вынесли электронные блоки на сумму больше 2 млн рублей.
Грабители о ценности техники не знали, поэтому начали наводить справки, чем и привлекли к себе внимание. Уголовное дело заведено по статье «Грабеж».
Сообщается, мужчины, надев лыжные маски, напали на сторожа майнинговой организации, обездвижили его при помощи скотча и вынесли электронные блоки на сумму больше 2 млн рублей.
Грабители о ценности техники не знали, поэтому начали наводить справки, чем и привлекли к себе внимание. Уголовное дело заведено по статье «Грабеж».
Автор: Джанабилова Татьяна П