Удалив живот, увеличив грудь: Роза Сябитова собралась замуж
На днях знаменитая российская телесваха Роза Сябитова поделилась новостью о возможной свадьбе и проделанной пластике лица и тела. Много положительных перемен произошло за прошлый год у знаменитой ведущей телепрограммы «Давай поженимся!», в том числе и новая любовь.
Сябитова уже была замужем за Юрием Андреевым, но брак развалился из-за рукоприкладства супруга. Однако коротать одиночество Роза Сябитова не собиралась, повстречав нового возлюбленного, некоего Рината. Как утверждает звезда, она уже встретила мужчину, с которым готова связаться узами брака, при условии, что жениха никто не должен знать.
Несколькими годами ранее Сябитова обращалась за помощью к пластическим хирургам убрав грыжи под глазами, отрезав лишнее с живота и прибавив размер груди. Поэтому считает, что больше менять в себе ей нечего, собой она целиком и полностью довольна, а главное, что ее мужчина считает так же.
«Нам хорошо вместе. Схема наших взаимоотношений меня вполне устраивает. В нынешних отношениях я создала хорошие условия для счастья, радости и приятного времяпровождения», - утверждает телесваха. Известно так же, что избранник Сябитовой живет на Кипре, куда она часто летает к нему в гости. А еще совсем недавно Роза Сябитова планировала приобрести дом заграницей, но потребность в нем отпала сама собой.
Сябитова уже была замужем за Юрием Андреевым, но брак развалился из-за рукоприкладства супруга. Однако коротать одиночество Роза Сябитова не собиралась, повстречав нового возлюбленного, некоего Рината. Как утверждает звезда, она уже встретила мужчину, с которым готова связаться узами брака, при условии, что жениха никто не должен знать.
Несколькими годами ранее Сябитова обращалась за помощью к пластическим хирургам убрав грыжи под глазами, отрезав лишнее с живота и прибавив размер груди. Поэтому считает, что больше менять в себе ей нечего, собой она целиком и полностью довольна, а главное, что ее мужчина считает так же.
«Нам хорошо вместе. Схема наших взаимоотношений меня вполне устраивает. В нынешних отношениях я создала хорошие условия для счастья, радости и приятного времяпровождения», - утверждает телесваха. Известно так же, что избранник Сябитовой живет на Кипре, куда она часто летает к нему в гости. А еще совсем недавно Роза Сябитова планировала приобрести дом заграницей, но потребность в нем отпала сама собой.
Автор: Богданова Ярослава