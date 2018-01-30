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Уфологи: За 20 миллионов лет можно добраться до инопланетян
Астронавтам может понадобиться 20 миллионов лет, чтобы долететь до инопланетян. В процессе проведения исследования с помощью математических уравнений уфологи вычислили, на каком расстоянии от Земли обитают представители инопланетного разума.

Уфологи: За 20 миллионов лет можно добраться до инопланетян


Отмечается, что эта информация никак не поможет приблизить встречу инопланетян и человека. Если верить расчетам, то за 20 миллионов лет до гуманоидов долетят только модернизированные современные ракеты. Ранее американские ученые заявляли, что человечеству не стоит опасаться инопланетян, поскольку они живут на очень большом расстоянии от Земли. Уравнение Фрэнка Дрейка помогло узнать, сколько астронавтов понадобиться, чтобы преодолеть его.

Как заявляют специалисты, в Млечном Пути могут обитать 10 тысяч представителей инопланетного разума. Также существуют и другие галактики, в которых возможна жизнь. Вселенная насчитывает 2 триллиона звездных скоплений, а это позволяет сделать вывод, что в некоторых из них все же обитают гуманоиды.

Автор: Валерия Орлова
Вчера, 15:18
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