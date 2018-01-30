Volkswagen Golf в 2017 году сохранил лидирующие позиции на рынке Европы
Volkswagen Golf в 2017 году сохранил лидирующие позиции на рынке Европы. За указанный период компании удалось реализовать 15,57 млн автомобилей (+3,1%). Сведения, основанные на анализе продаж, предоставлены экспертами агентства JATO Dynamics.
Более успешные показатели марка демонстрировала в докризисный период, например, в 2007 году, VW продал 16,2 млн автомобилей. Самой продаваемой моделью концерна остается Golf – 483 тыс. ед., покоривший сердца жителей Германии, Австрии и Норвегии.
В прошлые годы прирост рынка колебался от 6% до 9%, но сейчас ускоренные темпы увеличения остановились. «Якорем» могла стать Британия, которая в попытке выйти из Евросоюза, стала покупать автомобили на 6% реже. Также подпортил статистику компании скандал, связанный с дизельгейтом. Возможно, ситуацию подкорректирует обновленный Golf.
Более успешные показатели марка демонстрировала в докризисный период, например, в 2007 году, VW продал 16,2 млн автомобилей. Самой продаваемой моделью концерна остается Golf – 483 тыс. ед., покоривший сердца жителей Германии, Австрии и Норвегии.
В прошлые годы прирост рынка колебался от 6% до 9%, но сейчас ускоренные темпы увеличения остановились. «Якорем» могла стать Британия, которая в попытке выйти из Евросоюза, стала покупать автомобили на 6% реже. Также подпортил статистику компании скандал, связанный с дизельгейтом. Возможно, ситуацию подкорректирует обновленный Golf.
Автор: Джанабилова Татьяна П