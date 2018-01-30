В Кемеровской области женщина за рулём Honda сбила 7-летнего мальчика
В Кемеровской области женщина, будучи за рулем иномарки Honda сбила семилетнего мальчика. Сообщается, что малыш был госпитализирован медработниками.
Сообщается, что происшествие было зафиксировано этим утром, 29 января, на территории пгт. Новостройка, Кемерово. В отделении ГИБДД по области подчеркнули, что, вероятно, мальчик пересекал дорогу не на зебре, но в зоне её видимости. Также на его одежде имелось несколько светоотражающих элементов. Во время инцидента женщина за рулем не была пьяной.
Сотрудники ГАИ предупреждают водителей и пешеходов о том, что следует быть предельно внимательными на перекрестках и остановках. Также они подчеркнули, что следует переправляться на другую сторону дороги через подземный переход, мост, зебру или другие установленные для этого места.
Сообщается, что происшествие было зафиксировано этим утром, 29 января, на территории пгт. Новостройка, Кемерово. В отделении ГИБДД по области подчеркнули, что, вероятно, мальчик пересекал дорогу не на зебре, но в зоне её видимости. Также на его одежде имелось несколько светоотражающих элементов. Во время инцидента женщина за рулем не была пьяной.
Сотрудники ГАИ предупреждают водителей и пешеходов о том, что следует быть предельно внимательными на перекрестках и остановках. Также они подчеркнули, что следует переправляться на другую сторону дороги через подземный переход, мост, зебру или другие установленные для этого места.
Автор: Артемова Светлана