В Воронеже эвакуировали "заминированную" школу №57 по улице 9 Января
В Воронеже эвакуировали школу №57 на ул. 9 Января после сообщения о заминировании. Правоохранители бомбу не нашли.
Анонимный звонок поступил 30 января в 7:55 утра. Как сообщали свидетели, возле школы они видели много машин полиции, «скорой помощи», кинологов. Из-за быстрой эвакуации детей одевали уже на улице. Это сообщили корреспонденту «Обозреватель.Врн».
ГК МВД заявило, что силовики после обследования школы взрывного устройства не нашли. Ведутся следственные действия: идет розыск звонившего и устанавливаются все обстоятельства.
Анонимный звонок поступил 30 января в 7:55 утра. Как сообщали свидетели, возле школы они видели много машин полиции, «скорой помощи», кинологов. Из-за быстрой эвакуации детей одевали уже на улице. Это сообщили корреспонденту «Обозреватель.Врн».
ГК МВД заявило, что силовики после обследования школы взрывного устройства не нашли. Ведутся следственные действия: идет розыск звонившего и устанавливаются все обстоятельства.
Автор: Северов Андрей