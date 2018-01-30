В Москве 23-сантиметровые сугробы снега побили рекорд
В Москве 23-сантиметровые сугробы снега около ВДНХ побили рекорд за эту зиму. Сведения предоставлены сотрудниками Гидрометцентра.
В 20-х числах января снежные горы выросли до 22 сантиметров, но из-за потепления быстро уменьшились в размерах до 16 сантиметров. 30 января синоптики обещают осадки до 6 мм, поэтому установленный рекорд может быть побит.
Ранее эксперты прогнозировали приход в столицу "французского потепления".
В 20-х числах января снежные горы выросли до 22 сантиметров, но из-за потепления быстро уменьшились в размерах до 16 сантиметров. 30 января синоптики обещают осадки до 6 мм, поэтому установленный рекорд может быть побит.
Ранее эксперты прогнозировали приход в столицу "французского потепления".
Автор: Джанабилова Татьяна П