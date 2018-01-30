Автомобили проекта «Кортеж» состоят на половину из российских деталей
В общей сложности автомобили, выпущенные в рамках проекта «Кортеж», будут наполовину состоять из российских деталей. Их поставщиками выступят 147 компаний, половина из которых зарегистрированы в РФ.
Одной из главных задач проекта была локализация производства транспортных средств. Так, за стекла будет отвечать расположенная в городе Бор компания AGC Glass Russia. Специалисты «КиК» из Красноярска разработали колесные диски в соответствии с новой технологией Flow Forming. Предприятие «Металлопродукция» «Тольятти» изготовит для автомобилей «Кортеж» щитки заднего и переднего крыла. Специалисты из Сызрани займутся выпуском конструкций из лёгких и стальных сплавов.
Высокотехнологичные шины произведут в НТЦ «Кама», салон из натуральной кожи сделает группа компаний «Русская кожа» из Рязани. За разработку бамперов, корпусов воздушного фильтра, топливного бака и зеркал заднего вида будет отвечать сотрудники «Автокомпонента» (Нижний Новгород). Что касается шасси, то их изготовят на «Красноярском металлургическом заводе».
Тем временем специалисты уже начали производить обкатку новых автомобилей «Кортеж». В так называемый спецгараж транспортные средства попадут весной, их презентация состоится в мае. Согласно плану, президент РФ, который будет избран в марте 2018 года, прибудет на инаугурацию именно на новом лимузине.
Одной из главных задач проекта была локализация производства транспортных средств. Так, за стекла будет отвечать расположенная в городе Бор компания AGC Glass Russia. Специалисты «КиК» из Красноярска разработали колесные диски в соответствии с новой технологией Flow Forming. Предприятие «Металлопродукция» «Тольятти» изготовит для автомобилей «Кортеж» щитки заднего и переднего крыла. Специалисты из Сызрани займутся выпуском конструкций из лёгких и стальных сплавов.
Высокотехнологичные шины произведут в НТЦ «Кама», салон из натуральной кожи сделает группа компаний «Русская кожа» из Рязани. За разработку бамперов, корпусов воздушного фильтра, топливного бака и зеркал заднего вида будет отвечать сотрудники «Автокомпонента» (Нижний Новгород). Что касается шасси, то их изготовят на «Красноярском металлургическом заводе».
Тем временем специалисты уже начали производить обкатку новых автомобилей «Кортеж». В так называемый спецгараж транспортные средства попадут весной, их презентация состоится в мае. Согласно плану, президент РФ, который будет избран в марте 2018 года, прибудет на инаугурацию именно на новом лимузине.
Автор: Валерия Орлова