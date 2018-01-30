Российский рынок авто люкс-класса вырос за прошлый год на 18%
Российский рынок легковых авто люкс-класса по итогам прошедшего года составил 1,44 тысяч единиц. Такие данные говорят о том, что показатель вырос на 18% в сравнении с 2016 годом.
За прошлый год в РФ было куплено 660 моделей Mercedes Maybach S-Class. На эту машину пришлось больше 45% авторынка. Следующими в рейтинге предпочтений россиян значатся Maserati (382 экземпляров), а также Bentley (235 авто). Кроме того, продалось 85 представителей Rolls-Royce, 31 машина марки Lamborghini, 29 моделей Ferrari и 18 транспортных средств производства Aston Martin.
Почти 70% объема российского рынка люксовых машин приходится на столицу и подмосковные населенные пункты, где в общем продали 970 авто. Жители Петербурга купили 115 машин этого класса. Также приобретали подобные транспортные средства в Краснодарском крае (51), Татарстане (19), Свердловской области (18). В Ростовской области и Башкирии продали по 12 моделей. В других регионах покупки были единичными.
За прошлый год в РФ было куплено 660 моделей Mercedes Maybach S-Class. На эту машину пришлось больше 45% авторынка. Следующими в рейтинге предпочтений россиян значатся Maserati (382 экземпляров), а также Bentley (235 авто). Кроме того, продалось 85 представителей Rolls-Royce, 31 машина марки Lamborghini, 29 моделей Ferrari и 18 транспортных средств производства Aston Martin.
Почти 70% объема российского рынка люксовых машин приходится на столицу и подмосковные населенные пункты, где в общем продали 970 авто. Жители Петербурга купили 115 машин этого класса. Также приобретали подобные транспортные средства в Краснодарском крае (51), Татарстане (19), Свердловской области (18). В Ростовской области и Башкирии продали по 12 моделей. В других регионах покупки были единичными.
Автор: Дрокина Татьяна