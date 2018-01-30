Соцсети: В Воронеже девушка проелозила на пятой точке по отбойнику
В соцсетях появилось 18-секундное видео, на его кадрах запечатлена девушка, проелозившая по отбойнику моста в Воронеже на пятой точке. Судя по погоде, придумать подобный способ перехода виадука героиню ролика вынудили обильные снегопады, второй день подряд провоцирующие в областной столице автомобильные заторы.
Видео демонстрирует момент, как девушка, зажав отбойник между ног и усевшись на него, елозит в нужном ей направлении. Завершив передвижение по бетонному сооружению, жительница или гостья Воронежа спокойно с него слезла и продолжила путь обыкновенным способом.
В соцсетях комментаторы стали соревноваться в остроумии, выдвигая различные версии, заставившие представительницу прекрасной половины человечества прибегнуть к нестандартному виду передвижения, среди которых утренняя разминка или длительное отсутствие интимной близости.
Ранее камеры наружного наблюдения зафиксировали в Воронеже ДТП, которое пользователи Сети посчитали подставным.
Видео демонстрирует момент, как девушка, зажав отбойник между ног и усевшись на него, елозит в нужном ей направлении. Завершив передвижение по бетонному сооружению, жительница или гостья Воронежа спокойно с него слезла и продолжила путь обыкновенным способом.
В соцсетях комментаторы стали соревноваться в остроумии, выдвигая различные версии, заставившие представительницу прекрасной половины человечества прибегнуть к нестандартному виду передвижения, среди которых утренняя разминка или длительное отсутствие интимной близости.
Ранее камеры наружного наблюдения зафиксировали в Воронеже ДТП, которое пользователи Сети посчитали подставным.
Автор: Воробьева Алина