Vivo Xplay7 станет первым в мире смартфоном с 10 Гб оперативной памяти
Vivo Xplay7 станет первым в мире смартфоном с мощным «железом» и 10 Гб оперативной памяти. Стоимость новинки неизвестна. Фотографии, сделанные во время презентации, появились в Сети.
Дисплей займет 92,9% поверхности Xplay7 и сможет поддерживать 4К-разрешение. Смартфон с тонкими рамками получит металлический корпус и вставки из пластика, улучшающие прием сигнала. Дактилоскопический сканер разместится в дисплее. Xplay7 получит сдвоенную камеру с четырехкратным зумом. Селфи-объектив оснащен системой аутентификации хозяина Face Unlock 2.0. Устройство с постоянным хранилищем на 256 и 512 Гб управляется чипсетом Snapdragon 845 от Qualcomm
Ранее в КНР дебютировал Vivo X20 Plus.
Дисплей займет 92,9% поверхности Xplay7 и сможет поддерживать 4К-разрешение. Смартфон с тонкими рамками получит металлический корпус и вставки из пластика, улучшающие прием сигнала. Дактилоскопический сканер разместится в дисплее. Xplay7 получит сдвоенную камеру с четырехкратным зумом. Селфи-объектив оснащен системой аутентификации хозяина Face Unlock 2.0. Устройство с постоянным хранилищем на 256 и 512 Гб управляется чипсетом Snapdragon 845 от Qualcomm
Ранее в КНР дебютировал Vivo X20 Plus.
Автор: Джанабилова Татьяна П