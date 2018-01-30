Смартфон Blackberry KeyONE подешевел до 565 долларов
Канадская компания Blackberry объявила о снижении цены на смартфон KeyONE. Отмечается, что модель можно приобрести за 565 долларов, в то время как стартовая цена девайса составляла 630 долларов.
В рамках предстоящей выставки MWC-2018 будет представлен новый смартфон, в связи с этим производитель решил опустить ценник предшествующей модели. Таким образом, Blackberry KeyONE подешевел на 60 долларов. Мобильное устройство доступно для приобретения на платформе Amazon, также его можно купить с помощью сервиса Amazon Pay, получив скидку в виде кэшбека.
Стоит напомнить, что смартфон Blackberry KeyONE поступил в продажу в августе прошлого года в Индии. Он получил 4,5-дюймовый Full HD экран, имеющий разрешение 1080х1620 рх. «Сердцем» устройства выступает производительный чипсет Qualcomm Snapdragon 625. Девайс осуществляет работу под управлением операционной системы Android 7.1.
В рамках предстоящей выставки MWC-2018 будет представлен новый смартфон, в связи с этим производитель решил опустить ценник предшествующей модели. Таким образом, Blackberry KeyONE подешевел на 60 долларов. Мобильное устройство доступно для приобретения на платформе Amazon, также его можно купить с помощью сервиса Amazon Pay, получив скидку в виде кэшбека.
Стоит напомнить, что смартфон Blackberry KeyONE поступил в продажу в августе прошлого года в Индии. Он получил 4,5-дюймовый Full HD экран, имеющий разрешение 1080х1620 рх. «Сердцем» устройства выступает производительный чипсет Qualcomm Snapdragon 625. Девайс осуществляет работу под управлением операционной системы Android 7.1.
Автор: Валерия Орлова