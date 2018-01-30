ММВБ: Рубль начал расти после небольшого ослабления к доллару
30 января, на утренних торгах, рубль начал расти после ослабления и укреплять свои позиции к доллару. Эксперты считают, что спрос на национальную валюту увеличился из-за «кремлевского списка», обнародованного США. Сведения основаны на данных ММВБ.
Министерство финансов США ужесточило антироссийские санкции, внеся в список 114 политиков и 96 бизнесменов. Перечень, как утверждает ведомство, носит лишь рекомендательный характер. Эксперты отнеслись к новому запрету скептически, назвав его не опасным для рубля.
Уже к 10:20 доллар и евро просели к рублю на 5 и 19 копеек соответственно и достигли 56,27 и 69,53 рубля.
Ранее сообщалось об укреплении биткоина.
Министерство финансов США ужесточило антироссийские санкции, внеся в список 114 политиков и 96 бизнесменов. Перечень, как утверждает ведомство, носит лишь рекомендательный характер. Эксперты отнеслись к новому запрету скептически, назвав его не опасным для рубля.
Уже к 10:20 доллар и евро просели к рублю на 5 и 19 копеек соответственно и достигли 56,27 и 69,53 рубля.
Ранее сообщалось об укреплении биткоина.
Автор: Джанабилова Татьяна П