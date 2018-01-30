Ольгу Орлову считают "никакой" ведущей проекта "Дом-2"
Свое недовольство по поводу работы телеведущей Ольгой Орловой, высказали поклонники скандального проекта «Дом-2». Зрители считают, что теледива не подходит на пост ведущей, так как относится к работе «без души».
Существует много фан-групп телестройки и в одной из них провели зрительский опрос: нравится ли им как Ольга Орлова ведет передачу, как относится к домочадцам проекта. Поступила масса отзывов в большей степени негативных, пользователи считают теледиву «никакой», и рекомендуют ей вернуться к карьере певицы.
В большинстве оказались гражданы, отдавшие свои зрительские симпатии бывшим участникам «Дома-2» и в нынешнем времени ведущим проекта Владу Кадони, Ольге Бузовой и Ксении Бородиной.
Существует много фан-групп телестройки и в одной из них провели зрительский опрос: нравится ли им как Ольга Орлова ведет передачу, как относится к домочадцам проекта. Поступила масса отзывов в большей степени негативных, пользователи считают теледиву «никакой», и рекомендуют ей вернуться к карьере певицы.
В большинстве оказались гражданы, отдавшие свои зрительские симпатии бывшим участникам «Дома-2» и в нынешнем времени ведущим проекта Владу Кадони, Ольге Бузовой и Ксении Бородиной.
Автор: Богданова Ярослава