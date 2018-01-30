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Ученые: Людей научили слышать под водой с помощью латекса
Ныряльщики, воспользовавшись технологией, которую предлагает международная группа ученых, получат возможность услышать речь человека, находящегося над поверхностью воды. Авторами статьи, которая была совсем недавно опубликована в Physical Review, предлагается решение, способное повысить проводимость звуковых волн в несколько десятков раз.

Ученые: Людей научили слышать под водой с помощью латекса


В связи с тем, что звуковые волны, переходящие из воздуха в воду, теряют большую часть своей энергии, погрузившийся в воду человек уже не может услышать людей, которые остались на поверхности. Устройство основывается на использовании латексных кусочков, натянутых на рамки из алюминия на специальных мембранах. Такая конструкция дает возможность большому объему звуков переходить через границу воды-воздуха.

Проведенные над изобретением испытания показали, что волны, проходившие к ушам, утеряли только 6% от энергии, а без применения мембран наблюдались потери до 28% и выше. С их слов получилось подвести уровень слышимости в воде до уровня шепота на поверхности.

Автор: Дмитреняк Татьяна
Вчера, 23:18
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