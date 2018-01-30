Средняя цена премии по ОСАГО в 2017 году упала впервые за 13 лет
Средняя цена премии по полюсу ОСАГО в 2017 году упала впервые за 13 лет, достигнув отметки в 5,819 тыс. рублей (-4%). Сведения предоставлены экспертами Российского союза автостраховщиков.
В 2014 году премия по страховке взлетела на 12%. На следующий год из-за роста тарифов увеличение достигло 57%, в 2016 – 9%. Что касается текущей выплаты, то она равняется 75,763 тыс. рублям (+10%). В прошлом году по ОСАГО получено 181 млрд рублей (+9%) при общем сборе в 228 млрд рублей (-3%).
«Мы наблюдаем явный дисбаланс российской страховой системы. Впервые складывается ситуация, когда сумма собираемых средств падает, а выплаты продолжают увеличиваться. Сейчас разница компенсируется из резервов, но, когда они закончатся, компании начнут работать в убыток», - рассказал Игорь Юргенс, президент РСА.
Ранее страховщики отказались ремонтировать авто по ОСАГО.
В 2014 году премия по страховке взлетела на 12%. На следующий год из-за роста тарифов увеличение достигло 57%, в 2016 – 9%. Что касается текущей выплаты, то она равняется 75,763 тыс. рублям (+10%). В прошлом году по ОСАГО получено 181 млрд рублей (+9%) при общем сборе в 228 млрд рублей (-3%).
«Мы наблюдаем явный дисбаланс российской страховой системы. Впервые складывается ситуация, когда сумма собираемых средств падает, а выплаты продолжают увеличиваться. Сейчас разница компенсируется из резервов, но, когда они закончатся, компании начнут работать в убыток», - рассказал Игорь Юргенс, президент РСА.
Ранее страховщики отказались ремонтировать авто по ОСАГО.
Автор: Джанабилова Татьяна П