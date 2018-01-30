HMD Global показала Nokia 3310 для сетей 4G
Финская компания HMD Global обновила кнопочный телефон Nokia 3310 до версии 4G. Теперь он работает в сетях 4G и Wi-Fi.
HMD Global появилась два года назад и выкупила у Microsoft права на марку Nokia. Теперь фирма возрождает легендарные модели Nokia. Модель 3310 была в прошлом очень популярным телефоном и в 2017 году HMD Global представила возрожденную версию телефона. Теперь компания добавила поддержку 4G и сетей Wi-Fi.
Вес гаджета составляет 88,1 г., работает он под управлением упрощенной версии Android — YunOS, дисплей разрешением 320×240 точек, диагональю 2,4 дюйма, камера 2 МП, батарея 1200 мАч.
HMD Global появилась два года назад и выкупила у Microsoft права на марку Nokia. Теперь фирма возрождает легендарные модели Nokia. Модель 3310 была в прошлом очень популярным телефоном и в 2017 году HMD Global представила возрожденную версию телефона. Теперь компания добавила поддержку 4G и сетей Wi-Fi.
Вес гаджета составляет 88,1 г., работает он под управлением упрощенной версии Android — YunOS, дисплей разрешением 320×240 точек, диагональю 2,4 дюйма, камера 2 МП, батарея 1200 мАч.
Автор: Северов Андрей