В Коми мужчина убил жену и сжег ее тело из-за плохого поведения
Княжпогостский суд Коми приговорил к девяти годам заключения местного жителя, которого обвинили в убийстве своей супруги. Мужчина таким образом наказал жену за плохое поведение, после чего сжег ее тело.
В правоохранительных органах сообщили, что в 2016 г. осенью супруги поссорились из-за аморального поведения женщины, которая была младше мужа почти на 20 лет. Во время скандала муж взял супругу за горло, а другой рукой нанес несколько сильных ударов по шее. От полученных травм женщина сразу же скончалась. Когда мужчине не удалось привести жену в чувства, он понял, что произошло, и решил замести следы.
С этой целью житель Коми отвез труп в соседний район, сбросил его в канаву, а затем облил бензином и поджег. В ноябре полицейские получили сообщение о том, что был найден череп. Сделав экспертизу, правоохранители узнали, что он принадлежит покойной молодой жене.
В процессе расследования муж признался в содеянном, рассказав подробно, как все произошло. Однако в суде свои слова подтверждать он отказался. Суд приговорил убийцу к девяти годам заключения, которые он проведет в колонии строгого режима. Пока приговор ожидает вступления в силу.
В правоохранительных органах сообщили, что в 2016 г. осенью супруги поссорились из-за аморального поведения женщины, которая была младше мужа почти на 20 лет. Во время скандала муж взял супругу за горло, а другой рукой нанес несколько сильных ударов по шее. От полученных травм женщина сразу же скончалась. Когда мужчине не удалось привести жену в чувства, он понял, что произошло, и решил замести следы.
С этой целью житель Коми отвез труп в соседний район, сбросил его в канаву, а затем облил бензином и поджег. В ноябре полицейские получили сообщение о том, что был найден череп. Сделав экспертизу, правоохранители узнали, что он принадлежит покойной молодой жене.
В процессе расследования муж признался в содеянном, рассказав подробно, как все произошло. Однако в суде свои слова подтверждать он отказался. Суд приговорил убийцу к девяти годам заключения, которые он проведет в колонии строгого режима. Пока приговор ожидает вступления в силу.
Автор: Дрокина Татьяна