В США учителя подозревают в изнасиловании школьника во время сна
Полиция штата Техас в США по подозрению в изнасиловании 17-летнего школьника задержала внештатного учителя. Согласно картине следствия, педагог пригласил потерпевшего к себе домой, где подпоил алкоголем и изнасиловал, когда тот крепко уснул, а сам процесс снял на камеру смартфона.
По словам жертвы, 35-летний сотрудник школьного учреждения уговорил его выпить пива, после которого юноше стало плохо, появилось головокружение, и он решил прилечь на диване в гостиной. Проснувшись через некоторое время, старшеклассник увидел рядом с собой лежащего педагога. Попросив у него телефон для совершения звонка, школьник обнаружил там кадры с его изнасилованием во время сна.
Медицинские специалисты осмотрели пострадавшего и выявили у него ДНК иного человека. Подозреваемого в надругании над учеником арестовали, назначив залог в размере 80 тысяч долларов.
По словам жертвы, 35-летний сотрудник школьного учреждения уговорил его выпить пива, после которого юноше стало плохо, появилось головокружение, и он решил прилечь на диване в гостиной. Проснувшись через некоторое время, старшеклассник увидел рядом с собой лежащего педагога. Попросив у него телефон для совершения звонка, школьник обнаружил там кадры с его изнасилованием во время сна.
Медицинские специалисты осмотрели пострадавшего и выявили у него ДНК иного человека. Подозреваемого в надругании над учеником арестовали, назначив залог в размере 80 тысяч долларов.
Автор: Воробьева Алина