В Чечне снайпер застрелили своего командира
В Чечне младший сержант застрелил командира из автомата. Сообщается, что разведчик-снайпер выстрелил подполковнику в голову из АКСУ.
От полученных травм подполковник умер на месте инцидента. Произошло это в воскресенье, 28 января, в Турбине. Это населенный пункт в Старопромысловском районе Чечни.
Как удалось выяснить, перед случившимся убийством снайпер и его командир вместе распивали алкогольные напитки. Остальные подробности инцидента на данный момент уточняются.
От полученных травм подполковник умер на месте инцидента. Произошло это в воскресенье, 28 января, в Турбине. Это населенный пункт в Старопромысловском районе Чечни.
Как удалось выяснить, перед случившимся убийством снайпер и его командир вместе распивали алкогольные напитки. Остальные подробности инцидента на данный момент уточняются.
Автор: Дрокина Татьяна