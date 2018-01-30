В НБУ назвали "нереальным" получение транша от МВФ в ближайшее время
Получение транша от МВФ Украиной в первой четверти текущего года Национальный Банк Украины назвал "абсолютно невозможным во всех смыслах". Об этом СМИ заявил Дмитрий Сологуб, глава НБУ.
Он акцентировал внимание на том, что по данным, которые предоставил банк в середине осени прошлого года, в распоряжение Киева перейдут целых два транша от МВФ. Они будут предоставлены властям в первой и третьей четверти текущего года.
"На данный момент нам нечего сказать по поводу первого квартала - это просто нереально с любой точки зрения. Сейчас проходят очень серьезные процедуры, которые требуют много времени", - заявил Сологуб СМИ в своем интервью.
Он акцентировал внимание на том, что по данным, которые предоставил банк в середине осени прошлого года, в распоряжение Киева перейдут целых два транша от МВФ. Они будут предоставлены властям в первой и третьей четверти текущего года.
"На данный момент нам нечего сказать по поводу первого квартала - это просто нереально с любой точки зрения. Сейчас проходят очень серьезные процедуры, которые требуют много времени", - заявил Сологуб СМИ в своем интервью.
Автор: Артемова Светлана