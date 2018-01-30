Вера Глаголева могла бы 31 января праздновать 62-летие
Вера Глаголева, скончавшаяся 16 августа прошлого года, могла бы 31 января праздновать 62-летие. Смерть актрисы шокировала всю страну, выросшую на ее фильмах.
Глаголева родилась в 1956 году в Москве в семье учительницы и инженера. В юности она увлекалась стрельбой из лука и не предполагала, что когда-то будет блистать в кино. Все изменил случай, когда она согласилась подыграть кандидату на роль в ленте Родиона Нахапетова «На край света». Вера Витальевна так вжилась в роль, что ее сразу утвердили в качестве главной героини. Позже Нахапетов стал ее супругом.
За свою карьеру Глаголева сыграла более 50 ролей, в основном ей доставались образы сильных женщин. Лучшими работами актрисы стали: «Наследницы», «Обручальное кольцо», «Снайперы».
В двух браках звезда отечественного киноматографа родила трех дочерей. В 2017 году жизнь Глаголевой оборвалась из-за онкологии.
Глаголева родилась в 1956 году в Москве в семье учительницы и инженера. В юности она увлекалась стрельбой из лука и не предполагала, что когда-то будет блистать в кино. Все изменил случай, когда она согласилась подыграть кандидату на роль в ленте Родиона Нахапетова «На край света». Вера Витальевна так вжилась в роль, что ее сразу утвердили в качестве главной героини. Позже Нахапетов стал ее супругом.
За свою карьеру Глаголева сыграла более 50 ролей, в основном ей доставались образы сильных женщин. Лучшими работами актрисы стали: «Наследницы», «Обручальное кольцо», «Снайперы».
В двух браках звезда отечественного киноматографа родила трех дочерей. В 2017 году жизнь Глаголевой оборвалась из-за онкологии.
Автор: Джанабилова Татьяна П