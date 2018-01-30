Австралийская модель plus-size Латесия Томас недовольна отретушированными фото
Австралийская модель plus-size Латесия Томас опубликовала в своем аккаунте в Instagram два снимка, один из которых отретушировали, а второй – нет. В публикации знаменитость выразила недовольство фото и посоветовала подписчикам забыть о стандартах.
Модель призвала их не верить журнальным стандартам красоты, поскольку они не совсем реалистичные. «Если и я не могу узнать себя на обработанной фотографии (это точно я), то сложно представить, как фотошоп влияет на обычных людей», – написала Томас. «Мне кажется, что мои складки, руки, целлюлит и ямочки на ягодицах неплохо смотрятся на фото и без обработки», – заметила модель. Она также заявила, что не сможет контролировать, как поступают с ее снимками в журналах, но на своей страничке будет публиковать исключительно «честные» фото.
В прошлом ноябре Латесия Томас захотела переквалифицироваться с обычной модели в plus-size. Для этого ей пришлось поправиться с 38-го до 48-го размера. При этом в новом весе, по словам самой звезды, она стала чувствовать себя лучше и намного увереннее.
Модель призвала их не верить журнальным стандартам красоты, поскольку они не совсем реалистичные. «Если и я не могу узнать себя на обработанной фотографии (это точно я), то сложно представить, как фотошоп влияет на обычных людей», – написала Томас. «Мне кажется, что мои складки, руки, целлюлит и ямочки на ягодицах неплохо смотрятся на фото и без обработки», – заметила модель. Она также заявила, что не сможет контролировать, как поступают с ее снимками в журналах, но на своей страничке будет публиковать исключительно «честные» фото.
В прошлом ноябре Латесия Томас захотела переквалифицироваться с обычной модели в plus-size. Для этого ей пришлось поправиться с 38-го до 48-го размера. При этом в новом весе, по словам самой звезды, она стала чувствовать себя лучше и намного увереннее.
Автор: Дрокина Татьяна