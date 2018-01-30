Экс-супруга Армена Джигарханяна засветилась на юбилее Ольги Кабо
Бывшая жена заслуженного актера Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская побывала на юбилее Ольги Кабо. В прошлое воскресенье актриса отпраздновала свое 50-летие и созвала много известных личностей в роскошный банкетный ресторан, расположенный в Москве на Саввинской набережной.
На торжестве присутствовали дети Кабо Татьяна 19-ти лет и пятилетний Витя. Во время праздника произнеслось много тостов и поздравлений, а самые яркие моменты и даже танцы были засняты на телефоны гостей, после выложены в личных микроблогах. Но многим запомнилось именно поведение Цымбалюк-Романовской, ведь она была рада и просто сияла от счастья. Однако уверена, что все склоки и сплетни по поводу ее разрыва с Джигарханяном забудутся.
Девизом Ольги Кабо служит фраза: «Жить, любить, творить», что она и делает. Актриса не боится своего возраста и считает, что праздник получился добрым и душевным, где все гости могли почувствовать себя желанными. Кроме того, вечер запомнился присутствием таких знаменитостей как Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Катя Лель, общее фото которых уже есть в соцсетях. Многие подписчики успели заметить и то, как изменился Домогаров, скажем не в лучшую сторону. Катя Лель защитила актера сказав, что идеальных людей не бывает, ведь все рано или поздно стареют.
В целом Кабо осталась всем довольна, и старается не обращать внимания на новые морщинки и благодарить Бога за подаренный день.
На торжестве присутствовали дети Кабо Татьяна 19-ти лет и пятилетний Витя. Во время праздника произнеслось много тостов и поздравлений, а самые яркие моменты и даже танцы были засняты на телефоны гостей, после выложены в личных микроблогах. Но многим запомнилось именно поведение Цымбалюк-Романовской, ведь она была рада и просто сияла от счастья. Однако уверена, что все склоки и сплетни по поводу ее разрыва с Джигарханяном забудутся.
Девизом Ольги Кабо служит фраза: «Жить, любить, творить», что она и делает. Актриса не боится своего возраста и считает, что праздник получился добрым и душевным, где все гости могли почувствовать себя желанными. Кроме того, вечер запомнился присутствием таких знаменитостей как Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Катя Лель, общее фото которых уже есть в соцсетях. Многие подписчики успели заметить и то, как изменился Домогаров, скажем не в лучшую сторону. Катя Лель защитила актера сказав, что идеальных людей не бывает, ведь все рано или поздно стареют.
В целом Кабо осталась всем довольна, и старается не обращать внимания на новые морщинки и благодарить Бога за подаренный день.
Автор: Богданова Ярослава