В Челябинске в холле поликлиники умерла пациентка
Во вторник 30 числа в Челябинске в холле поликлиники Городской больницы №8, располагающейся по адресу: улица Горького,18, умерла женщина. Она посещала больницу вместе с сыном.
По словам очевидца, когда он поднимался на 2-ой этаж, ему послышались крики о помощи, спустившись, он увидел женщину, лежащую на сиденьях, она дышала. Около нее сидел ребенок-инвалид, кричащий «Мама, дыши!». Приехали реаниматологи, но вернуть женщину к жизни им не удалось, она умерла.
В Горздраве было подтверждено о случившемся происшествии. Сказали, что женщине, пришедшей на прием, неожиданно стало плохо. Врачи в поликлинике до приезда скорой проводили ей сердечно-легочную реанимацию. Скорая прибыла в течение восьми минут, бригадой были продолжены реанимационные действия, но это было безуспешно. Пациентка имела тяжелое заболевание, с которым она и пришла на прием.
По словам очевидца, когда он поднимался на 2-ой этаж, ему послышались крики о помощи, спустившись, он увидел женщину, лежащую на сиденьях, она дышала. Около нее сидел ребенок-инвалид, кричащий «Мама, дыши!». Приехали реаниматологи, но вернуть женщину к жизни им не удалось, она умерла.
В Горздраве было подтверждено о случившемся происшествии. Сказали, что женщине, пришедшей на прием, неожиданно стало плохо. Врачи в поликлинике до приезда скорой проводили ей сердечно-легочную реанимацию. Скорая прибыла в течение восьми минут, бригадой были продолжены реанимационные действия, но это было безуспешно. Пациентка имела тяжелое заболевание, с которым она и пришла на прием.
Автор: Дмитреняк Татьяна