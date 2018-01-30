Ученые: 79% внуков избегают общения с бабушками и дедушками
Бабушки и дедушки становятся забытым поколением, и теперь молодые люди слишком заняты, чтобы навешать престарелых родственников и слушать истории их молодости. Ученые провели исследование и выяснили, что только 21% внуков помнят о близких.
В исследование приняли участие 1000 человек до 18 лет. Только один из пяти регулярно гостил у старших родственников и с удовольствием слушал рассказы о войне, любви, работе. 50% респондентов никогда даже не интересовались жизнью предков, 10% считают истории скучными и навещают бабушек только ради денег.
«Мы знаем, что старое поколение прожило насыщенную жизнь, полную приключений и героических рассказов, но часто забываем спросить об этом. Я призываю родителей воспитывать в детях любознательность к судьбе родных», - рассказал представитель кампании «Вдохновленное поколение» Джефф Бейтс.
Несмотря на печальную статистику, 34% детей любят пенсионеров, 43% считают их забавными, 23% любят вместе веселиться.
Ранее ученые доказали, что бабушки вредят внукам.
В исследование приняли участие 1000 человек до 18 лет. Только один из пяти регулярно гостил у старших родственников и с удовольствием слушал рассказы о войне, любви, работе. 50% респондентов никогда даже не интересовались жизнью предков, 10% считают истории скучными и навещают бабушек только ради денег.
«Мы знаем, что старое поколение прожило насыщенную жизнь, полную приключений и героических рассказов, но часто забываем спросить об этом. Я призываю родителей воспитывать в детях любознательность к судьбе родных», - рассказал представитель кампании «Вдохновленное поколение» Джефф Бейтс.
Несмотря на печальную статистику, 34% детей любят пенсионеров, 43% считают их забавными, 23% любят вместе веселиться.
Ранее ученые доказали, что бабушки вредят внукам.
Автор: Джанабилова Татьяна П