В Египте встретились самый высокий в мире мужчина и самая маленькая в мире женщина
Двое рекордсменов Книги Гиннеса по росту, самый высокий в мире мужчина и самая маленькая на земном шаре женщина, прибыли в Египет по приглашению совета африканского государства по туризму. Данный ход призван привлечь к египетским пирамидам большее число туристов.
Рост современного великана, 35-летнего гражданина Турции Султана Кесена, составляет 251 см. Длина тела 24-летней жительницы Индии Джоти Амджи, признанной экспертами Книги рекордов Гиннеса самой маленькой в мире женщиной, не превышает 62 см.
Первый рекордсмен страдает от заболевания, поразившего его мозговой придаток гипофиз, вследствие чего организм производит чрезмерное количество гормона роста. Вторая участница египетского проекта родилась с наследственной патологией ахондроплазией, приведшей к недоразвитию костей.
Тем не менее, каждый из них стал полноценным членом общества. Султан Кесен занимается фермерством, Джоти Амджи снимается в кино и в реалити-шоу.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о замужестве жительницы Таиланда, попавшей в 2010 году в Книгу рекордов Гиннеса за излишнее оволосение тела.
Рост современного великана, 35-летнего гражданина Турции Султана Кесена, составляет 251 см. Длина тела 24-летней жительницы Индии Джоти Амджи, признанной экспертами Книги рекордов Гиннеса самой маленькой в мире женщиной, не превышает 62 см.
Первый рекордсмен страдает от заболевания, поразившего его мозговой придаток гипофиз, вследствие чего организм производит чрезмерное количество гормона роста. Вторая участница египетского проекта родилась с наследственной патологией ахондроплазией, приведшей к недоразвитию костей.
Тем не менее, каждый из них стал полноценным членом общества. Султан Кесен занимается фермерством, Джоти Амджи снимается в кино и в реалити-шоу.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о замужестве жительницы Таиланда, попавшей в 2010 году в Книгу рекордов Гиннеса за излишнее оволосение тела.
Автор: Воробьева Алина