Наталья Подольская опубликовала видеоролик с сыном-лыжником
Известная поп-исполнительница Наталья Подольская опубликовала в своем Instagram видеоролик с сыном-лыжником. Жена Владимира Преснякова подписала под ним: «Куда мама с папой, туда и сын».
Подольская захотела научить Артемия катанию на лыжах, а когда 2-летний сын надел специальное снаряжение, звездная мама сняла его на камеру. Семья сейчас отдыхает на одном австрийском горнолыжном курорте. На ролике видно, что малыш проявляет интерес к лыжам и сосредоточен на своем новом наряде.
Подписчики певицы отметили, что ее сын милый мальчик и большой умница. Некоторые фолловеры считают, что маленькому Артемию рано в его возрасте становиться на лыжи, а другие, наоборот, уверены, что он уже готов к спуску. Всего за 30 минут после публикации видео с сыном звездной четы собрало 18 000 просмотров.
Подольская захотела научить Артемия катанию на лыжах, а когда 2-летний сын надел специальное снаряжение, звездная мама сняла его на камеру. Семья сейчас отдыхает на одном австрийском горнолыжном курорте. На ролике видно, что малыш проявляет интерес к лыжам и сосредоточен на своем новом наряде.
Подписчики певицы отметили, что ее сын милый мальчик и большой умница. Некоторые фолловеры считают, что маленькому Артемию рано в его возрасте становиться на лыжи, а другие, наоборот, уверены, что он уже готов к спуску. Всего за 30 минут после публикации видео с сыном звездной четы собрало 18 000 просмотров.
Автор: Дрокина Татьяна