Настасья Самбурская показала на видео своего преследователя из Волгограда
Звезда сериала "Универ" Настасья Самбурская показала на видео своего преследователя из Волгограда. Соответствующий пост новая ведущая программы "Ревиззоро" разместила в микроблоге Instagram.
Самбурская рассказала, что за съемочной группой двое суток следил неизвестный мужчина на белом автомобиле с закрытыми номерами. Когда терпение актрисы кончилась, она в сопровождении коллег подошла к машине, смахнула комки снега с регистрационных знаком и попыталась вывести преследователя на "чистую воду". Мужчина довольно крупного телосложения отвечал на вопросы невнятно, повторяя заранее заготовленные, шаблонные фразы.
Пользователи сильно испугались за Самбурскую и рекомендовали быть осторожнее. Жители Волгограда извинились за неадекватных личностей из их родного города.
Ранее Самбурская рассказала, что мечтает о большой груди.
Самбурская рассказала, что за съемочной группой двое суток следил неизвестный мужчина на белом автомобиле с закрытыми номерами. Когда терпение актрисы кончилась, она в сопровождении коллег подошла к машине, смахнула комки снега с регистрационных знаком и попыталась вывести преследователя на "чистую воду". Мужчина довольно крупного телосложения отвечал на вопросы невнятно, повторяя заранее заготовленные, шаблонные фразы.
Пользователи сильно испугались за Самбурскую и рекомендовали быть осторожнее. Жители Волгограда извинились за неадекватных личностей из их родного города.
Ранее Самбурская рассказала, что мечтает о большой груди.
Автор: Джанабилова Татьяна П