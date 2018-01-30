Рейсовый автобус с мертвым водителем в Янино-1 слетел в кювет
Приблизительно в час дня направлявшийся из Петербурга автобус сместился на встречное движение вблизи поселка Янино-1 Всеволожского района, после чего транспортное средство занесло в кювет. Остановился автобус уже в заборе напротив спортзала «Петроспорт».
Благо в салоне автобуса никого не оказалось. Как утверждают прибывшие на место происшествия медики, водителю рейсового автобуса резко стало плохо, и он умер непосредственно за рулем.
Сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства транспортного происшествия.
Благо в салоне автобуса никого не оказалось. Как утверждают прибывшие на место происшествия медики, водителю рейсового автобуса резко стало плохо, и он умер непосредственно за рулем.
Сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства транспортного происшествия.
Автор: Богданова Ярослава