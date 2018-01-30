В Подмосковье мать-пенсионерка жестоко била и держала дочь на цепи
В Подмосковье мать жестоко била дочь и держала ее на цепи. Сведения со ссылкой на источник в полиции появились в СМИ.
Сообщается, в приемное отделение областной больницы в критическом состоянии поступила девушка с многочисленными побоями и травмами. Медики доложили о пациентке полицейским, которые отправились к ней домой для уточнения ситуации. Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли орудия для «адских» пыток, используемых матерью для наказания дочери. Все помещение было испачкано кровью, рядом с которой лежали разбросанные цепи и палки.
Следствие установило, что пенсионерка пыталась держать под контролем взрослую, замужнюю дочь и приковывала цепью, отправляясь на работу. Где в этот момент находился супруг пострадавшей, выясняется.
Ранее в Волгограде мать морила дочь голодом.
Сообщается, в приемное отделение областной больницы в критическом состоянии поступила девушка с многочисленными побоями и травмами. Медики доложили о пациентке полицейским, которые отправились к ней домой для уточнения ситуации. Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли орудия для «адских» пыток, используемых матерью для наказания дочери. Все помещение было испачкано кровью, рядом с которой лежали разбросанные цепи и палки.
Следствие установило, что пенсионерка пыталась держать под контролем взрослую, замужнюю дочь и приковывала цепью, отправляясь на работу. Где в этот момент находился супруг пострадавшей, выясняется.
Ранее в Волгограде мать морила дочь голодом.
Автор: Джанабилова Татьяна П