В Москве в уборной ресторана обнаружили труп со следами от инъекций
В одном из ресторанов японской кухни Москвы посетители обнаружили труп мужчины. На теле, лежавшем на полу уборной столичного заведения, были видны следы от инъекций.
Обколотый труп нашли в ночь на понедельник, 29 января. Прибывшие к месту расположения ресторана полицейские отправили тело на экспертизу. Очевидцы сообщили, что возраст погибшего не превышал 35 лет. По словам медицинских специалистов, смерть человека наступила примерно за 40 минут до его обнаружения. Также из уборной изъяли шприц с белым веществом.
Ранее в Москве в квартире многоэтажки нашли зарезанного мужчину.
Обколотый труп нашли в ночь на понедельник, 29 января. Прибывшие к месту расположения ресторана полицейские отправили тело на экспертизу. Очевидцы сообщили, что возраст погибшего не превышал 35 лет. По словам медицинских специалистов, смерть человека наступила примерно за 40 минут до его обнаружения. Также из уборной изъяли шприц с белым веществом.
Ранее в Москве в квартире многоэтажки нашли зарезанного мужчину.
Автор: Воробьева Алина