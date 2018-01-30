Путин поручил отменить вторую смену в школах до 2025 года
К 2025 году обучение во вторую смену должно исчезнуть. Такое поручение политикам дал президент РФ 65-летний Владимир Путин, выступая на встрече в Гостином дворе в Москве.
«Мы запустили школьную реформу давно, в прошлом году активно строили во всех регионах новые школы. На деле многие дети учатся в две, а местами и в три, смены. Задача стоит конкретная и выполнимая – ликвидировать вторые смены за семь лет максимум», - сказал глава России на встрече с доверенными лицами.
Ранее Путин поручил искоренять любые проявления Холокоста.
«Мы запустили школьную реформу давно, в прошлом году активно строили во всех регионах новые школы. На деле многие дети учатся в две, а местами и в три, смены. Задача стоит конкретная и выполнимая – ликвидировать вторые смены за семь лет максимум», - сказал глава России на встрече с доверенными лицами.
Ранее Путин поручил искоренять любые проявления Холокоста.
Автор: Джанабилова Татьяна П